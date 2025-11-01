Pradè si è dimesso, mentre Pioli non è a rischio. Decisiva la gara con il Lecce
Arrivano aggiornamenti importanti sulla separazione tra la Fiorentina e il direttore sportivo Daniele Pradè. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it, Pradè si sarebbe dimesso questa mattina, comunicando personalmente la decisione alla squadra durante un incontro all’interno del centro sportivo. Una scelta che chiude un capitolo lungo oltre sei anni nella gestione sportiva del club, segnato da mercati intensi, colpi importanti e momenti di grande rilancio della rosa viola.
Dall’ambiente Fiorentina filtrano rassicurazioni sul ruolo dell’allenatore Stefano Pioli: non è a rischio fino al prossimo match contro il Lecce. La dirigenza, dunque, sembra intenzionata a garantire continuità tecnica sul campo, anche in una fase di cambiamento a livello dirigenziale.
