La Fiorentina è in "regresso di gol": dopo 9 turni mai così male nell’era Commisso

Tra i dati che inchiodano la Fiorentina di Pioli c’è il “regresso di gol”, si legge sul Corriere dello Sport. I viola faticano maledettamente a segnare, e lo dimostra il saldo delle marcature al nono turno del campionato: solo 7. L’anno scorso, di questi tempi, la squadra viaggiava a quota 20. Quel che preoccupa di più è il numero dei gol subiti: 15. Il bilancio è in passivo di 8. Un anno fa lo stesso dato diceva + 11, perché la Fiorentina aveva incassato solo 9 reti. Il confronto tra l’avvio attuale e quello dell’anno scorso, quando la squadra si apprestava a inanellare una serie di successi a fila, è impietoso.

In realtà, scavando più indietro nel tempo, ci si accorge che il passivo tra reti segnate e subite al nono turno del campionato non era mai stato così netto nella gestione Commisso. Nemmeno in alcune delle stagioni più buie degli ultimi sette anni, corrisposte non a caso agli esoneri di Montella e Iachini. Nel 2020-2021 la Viola iniziò la stagione con Iachini, la cui squadra tracciò il secondo passivo più grave dell’era Commisso dopo nove giornate: 5. Segnò 10 gol incassandone 15. L’allenatore marchigiano era già stato esonerato due turni prima: lo aveva sostituito Prandelli.