Altri due striscioni allo stadio: "Società fantasma" e "Giocatori e allenatore senza dignità"
Altri due striscioni si trovano nel quartiere 2 tra lo Stadio Artemio Franchi di Firenze e le Cure, entrambi firmati Curva Fiesole che nella notte di Halloween ha tappezzato tutta la città. Il primo, qui sotto nelle foto scattate da FirenzeViola.it, recita: "Società fantasma che non interviene, Firenze ne ha le palle piene". E poi un altro ancora verso la squadra e Pioli: "Giocatori e allenatore senza dignità, fuori i co**ioni o via dalla nostra città".
Mentre alcuni sono stati rimossi, quello al Cavalcavia delle Cure sventola ancora, come mostra il video di FirenzeViola.it in calce.
Lecce decisiva per Pioli ma anche per la Fiorentina. La crisi è incomprensibile, ma ora i viola devono solo vinceredi Alberto Polverosi
Copertina
FirenzeViolaLa Curva Fiesole alza i toni e contesta tutti: ora anche Commisso è al centro della protesta
Luca CalamaiDisastro viola. Se la Fiorentina non batte il Lecce via Pioli. Riportare Palladino può avere un senso e obbligherebbe Pradè ad andarsene. Servirà un grande mercato invernale
Ludovico MauroLiveInter-Fiorentina 3-0, triplice fischio a San Siro: la Viola esce con le ossa rotte
