Altri due striscioni allo stadio: "Società fantasma" e "Giocatori e allenatore senza dignità"

Altri due striscioni si trovano nel quartiere 2 tra lo Stadio Artemio Franchi di Firenze e le Cure, entrambi firmati Curva Fiesole che nella notte di Halloween ha tappezzato tutta la città. Il primo, qui sotto nelle foto scattate da FirenzeViola.it, recita: "Società fantasma che non interviene, Firenze ne ha le palle piene". E poi un altro ancora verso la squadra e Pioli: "Giocatori e allenatore senza dignità, fuori i co**ioni o via dalla nostra città".

Mentre alcuni sono stati rimossi, quello al Cavalcavia delle Cure sventola ancora, come mostra il video di FirenzeViola.it in calce.