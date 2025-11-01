Ossessione tre punti, Fiorentina al bivio. La Repubblica-Firenze: "Va sfruttato il calendario"

La Repubblica analizza il calendario della Fiorentina, che per la prima volta non soffre al contrario. Ma va sfruttato: contro Lecce e Genoa sono obbligatori i sei punti, anche perché dopo è nuovamente prevista tempesta con le sfide alla Juventus di Spalletti al Franchi, prima di due trasferte contro Atalanta e Sassuolo. Battere il Lecce è prioritario e lo sa perfettamente anche uno che ne ha viste di ogni tipo come Stefano Pioli, che attende da scelte decise. C’è il suo futuro in ballo, ma di questo non gli importa nulla, come dichiarato a San Siro dopo la sconfitta contro l’Inter.

Del resto, i numeri inchiodano la squadra viola, essendo nelle ultime posizioni sia per occasioni nitide create che per quelle concesse: quindicesimo attacco del campionato, addirittura ultima difesa con 15 reti subite in coabitazione con l’Udinese, che però ha vinto tre partite in più, veleggiando a quota 12 punti contro i 4 della formazione di Pioli.