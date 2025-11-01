"Il caso imprevedibile di Pioli e la sindrome Ospitaletto", il commento di Cappellini

Sulle pagine de la Repubblica-Firenze si può leggere "Il Cubo di Kubik", rubrica del giornalista Stefano Cappellini che commenta così delle principali vicende d'attualità del mondo viola: "Di tutti i molti fattori che hanno contribuito a portare la Viola sull’orlo del burrone, il più imprevedibile era il caso Pioli. È chiaro che il mister non è riuscito a far giocare la squadra come aveva in testa. Può succedere di cambiare i piani in corsa.

Il problema è che, uno dopo l’altro, sono falliti fin qui tutti i piani alternativi, le rotazioni somigliano ormai a un cero votivo e la situazione è andata peggiorando fino all’ultimo tentativo disperato di trasformare la Fiorentina nell’Ospitaletto — non si offendano i suoi tifosi — per sfangare un improbabile 0-0 a San Siro con l’Inter. Ma se la cura deve essere questa, tanto valeva prendere in panchina Eziolino Capuano, che almeno avrebbe trasformato in un happening il dopo partita. [...] Inutile ricordare che, con più o meno gli stessi giocatori, l’anno scorso la Fiorentina ha battuto quasi tutte le big, per non parlare delle partite della Viola di Italiano a San Siro o all’Olimpico, talvolta perse, ma spesso mettendo alle corde gli avversari anche con Ikon e Cabralone"