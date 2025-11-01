FirenzeViola Caos Fiorentina, le prime ricostruzioni e gli scenari immediati per il dopo Pradè

vedi letture

Arrivano le prime ricostruzioni di quello che è stato un sabato mattina difficile da dimenticare in casa viola. Secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it infatti la decisione di Pradè di comunicare al club la scelta di dimettersi ha preso di sorpresa tutti, a cominciare dal Presidente Commisso che intorno alle 5:00 del mattino americane (le 11:00 italiane) ha ricevuto la comunicazione di Daniele Pradè.

I motivi e il tentativo di Ferrari

Alla base della decisione di Pradè c’è soprattutto la volontà di eliminare il problema legato alla contestazione nei suoi confronti in occasione di una gara fondamentale come quella contro il Lecce. Un modo per farsi da parte di fronte a una tifoseria che lo ha messo nel mirino, ma anche per togliere un ingranaggio ormai debole nel meccanismo viola in occasione di un match determinante come quello in programma domani. Il dg Ferrari, anch’egli molto sorpreso, ha provato a far ricredere Pradè, ma senza successo, tanto che il dirigente ha poi mantenuto la convinzione di comunicare tutto a Commisso e così ha fatto.

I prossimi passi

E adesso? Di certo Pioli si giocherà domani il futuro sulla panchina viola, mentre in società sono ore di riflessione. E' molto remota la possibilità di una promozione del dt Goretti, e per il momento non sono attese decisioni immediate che rischiano di diventare troppo frettolose. Nel giro di una settimana è invece più lecito attendersi l’inserimento di una nuova figura, magari proprio nel ruolo di ds, ma intanto è da registrare pure una posizione abbastanza chiara sul fronte allenatore, perchè in caso di avvicendamento con Pioli l’eventualità di un ritorno di Palladino sta perdendo consistenza alla luce di un rapporto non così idilliaco come ventilato da qualcuno.

LEGGI ANCHE:



Terremoto Fiorentina che succede adesso?

Clamoroso Fiorentina: Pradè va via di comune accordo, il comunicato del club

Pradè si è dimesso, mentre Pioli non è a rischio. Decisiva la gara con il Lecce

Pradè e la Fiorentina si separano: poco più di 6 anni insieme tra rivoluzioni e tanti cambi

Pradè è solo l'ultimo della lista. Poker di dimissionari negli ultimi 4 anni di Fiorentina

Gli striscioni, la fanzine e la faccia sul maiale: le contestazioni dei tifosi a Pradè