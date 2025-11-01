Verso Fiorentina-Lecce, in attacco il grande dubbio di Pioli: Gudmundsson favorito su Dzeko

Sulle colonne del Corriere dello Sport si legge come l'unico dubbio di formazione di Stefano Pioli per la gara di domenica con il Lecce è quello tra Dzeko e Gudmundsson. L'islandese, che difatti c’era al Meazza e c’era domenica scorsa nella partita con i rossoblù di Italiano e autore del primo rigore per l’1-2: è (sarebbe) difficile non immaginarlo domani lì al fianco di Kean, perché è questa la coppia che assicura più incisività in zona-gol (3 reti e 2 assist l’islandese, 2 reti e 1 assist l’ex Juventus) in una partita decisiva per un insieme di fattori, ma a proposito di dubbi Pioli le riprove le vuole giustamente fare tutte fino all’ultimo prima di eliminarli.

E così si tiene aperta l’ipotesi Dzeko, che da centravanti è capace di fare il “falso” trequartista giocando vicino a Kean per attitudini tecniche ed evoluzione tattica con il trascorrere delle stagioni.