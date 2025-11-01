FirenzeViola Terremoto Fiorentina, Pradè dimesso e i nuovi scenari per il futuro. Pioli non rischia per ora, ma torna in ballo Palladino

vedi letture

Ha colto un po’ tutti di sorpresa Daniele Pradè quando, stamattina, ha deciso di dimettersi. Probabilmente anche sulla scia dei tanti striscioni di contestazione apparsi in città l’ormai ex direttore sportivo della Fiorentina ha comunicato la sua decisione a tutti, società, tecnico, staff e squadra, e di lì a poco sono stati proprio i giocatori ad andare a salutarlo e ringraziarlo nel suo ufficio. La proprietà, accettate le dimissioni, è adesso chiamata a scrivere una nuova storia, probabilmente a cercare una nuova figura, sicuramente a prepararsi a giorni in cui andranno prese decisioni importanti.

Il futuro è adesso

"ACF Fiorentina comunica, di comune accordo, di aver interrotto in data odierna il rapporto professionale con il Direttore Sportivo Daniele Pradè- Si legge nella nota ufficiale pubblicata in mattinata - La Società, a partire dal Presidente Rocco Commisso e sua moglie Catherine con il Direttore Generale Alessandro Ferrari, ringraziano sentitamente il Direttore per gli anni trascorsi insieme con passione e professionalità. A Daniele - le parole del Presidente e sua moglie Catherine - auguriamo, con grande stima e affetto, tutto il meglio per il suo futuro”. E adesso? Di certo Pioli non è a rischio e domani guiderà la squadra giocandosi la panchina contro il Lecce, ma è chiaro che il futuro è adesso e in casa viola sono chiaramente ore frenetiche.

Quali scenari attendersi

In uno scenario del genere il primo pensiero di fronte a un eventuale avvicendamento in panchina chiamerebbe in causa Palladino, ma la questione pare come minimo prematura vista la posta in palio nella gara di domani. Anche perché ancor prima di decidere se e come cambiare guida tecnica Commisso dovrà valutare se proseguire con una dirigenza ancora più corta perchè composta dai soli dg Ferrari e dt Goretti o inserire una nuova figura. Un vero e proprio terremoto alla vigilia della gara più importante degli ultimi anni, la Fiorentina non può più rimandare l’ennesima rivoluzione, stavolta non più in campo ma nelle stanze del del Viola Park.