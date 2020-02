RIGORI, Ecco chi ne calcia e subisce di più. La Viola...

Come scrive La Gazzetta dello Sport, la Serie A è già il campionato più prolifico, tra i principali, in quanto a calci di rigore: 117 quelli fischiati dai nostri arbitri. Tra chi ne calcia di più, secondo i dati Opta, primeggia la Lazio (14), seguita da Genoa, Lecce e Roma (9). Al terzo posto Atalanta e Juventus (8), mentre a chiudere la classifica, in solitaria, figura l'Udinese a cui finora non è stato concesso nemmeno un rigore.

Tra chi ne subisce di più, invece, ci sono Genoa, Juventus, Lecce, Torino e Udinese (8); in seconda posizione Brescia, Cagliari e Sassuolo (7). A seguire SPAL, Bologna, Milan e Roma (6). In fondo, tra chi ne ha subiti meno, troviamo Lazio, Inter e Parma (3). La Fiorentina in tutto ciò si trova in una "terra di mezzo", considerando che ha potuto calciare 7 rigori mentre ne ha subiti solo 5, dunque un bilancio positivo.