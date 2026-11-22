Njie e Ndour, segnali positivi. Il Corriere Fiorentino: "Da capire se lo svedese partirà titolare"

La trasferta di Monza si avvicina e per la Fiorentina quella di oggi sarà una giornata importante soprattutto sul piano delle condizioni fisiche di determinati giocatori. Dopo l'ultima seduta di allenamento, la squadra partirà infatti alla volta della Lombardia, con Vanoli chiamato a sciogliere gli ultimi dubbi sulla disponibilità di alcuni singoli. Tra le notizie positive c'è il ritorno in gruppo di Ndour, che aveva svolto lavoro differenziato a causa di un problema alla caviglia accusato durante gli impegni con l'Under 21. Situazione da monitorare invece per Njie: l'attaccante ha smaltito la botta rimediata con la Svezia ed è nuovamente a disposizione, ma resta da capire se potrà partire titolare oppure essere utilizzato a partita in corso.

Segnali incoraggianti anche per Atta, ormai pronto a tornare tra i convocati. Il suo rientro, tuttavia, sarà gestito senza fretta, considerando il lungo periodo trascorso lontano dal campo: ritmo gara e minutaggio verranno recuperati progressivamente. Nonostante le diverse strategie adottate nella costruzione delle rispettive rose e le differenti ambizioni iniziali, Monza-Fiorentina si presenta come un confronto diretto per la classifica. A confermarlo sono anche i numeri: la formazione di Juric si trova a soli due punti di distanza dai viola e le due squadre condividono lo stesso bilancio statistico, con 17 reti realizzate e 25 incassate. Lo riporta il Corriere Fiorentino.