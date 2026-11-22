FirenzeViola Provino per Njie in giornata: Gnonto attende un'altra chance dal 1'

Uno dei principali dubbi di formazione alla vigilia di Monza-Fiorentina riguarda l'esterno d'attacco a sinistra. Un ballottaggio, che aleggia nella testa di Paolo Vanoli e che verrà sciolto oggi, nell'allenamento di rifinitura. Che verrà utilizzato a mo' di provino per Alieu Njie.

Come sta Njie?

Il classe 2005, reduce da tre gol e due assist nelle ultime cinque in Serie A, nella serata del debutto in Nazionale con la Svezia, martedì scorso, ha accusato un problema alla coscia. Una 'botta', così l'ha chiamata Vanoli, che lo ha costretto a lasciare il campo al 71' e ha messo in stato d'allerta lo staff gigliato. Niente di preoccupante e lo si è capito già dal rientro in Italia dell'ex Torino. Negli ultimi giorni si è allenato parzialmente col gruppo e oggi dovrebbe svolgere per intero l'allenamento di rifinitura.

Gnonto pronto

In caso i flessori di Njie non diano problemi nella sgambata di oggi toccherà ancora al numero venticinque partire da titolare, in un tridente a supporto di Pellegrino che dovrebbe essere nuovamente composto da lui, Mastantuono e Goncalves. Spettatore interessato Wilfried Gnonto: da quando è arrivato a Firenze, il folletto di Verbania ha giocato soltanto una volta da titolare in campionato, proprio alla scorsa gara post-sosta, nel tremebondo pomeriggio di Genova (nel primo tempo era stato comunque uno dei pochi a salvarsi). Vanoli ne ha parlato come di un potenziale titolare, per valore e qualità. In questi primi due mesi e mezzo lo sta usando più che altro come apriscatole a partita in corso, a eccezione di Genoa-Fiorentina e della gara in Coppa Italia col Pisa, in cui ha segnato, Gnonto è sempre stato uno dei cinque cambi spesi nel finale di gara. Da capire se a Monza per l'ex Leeds ci sarà un'altra chance da titolare.