Gnonto e non Njie: per il Corriere dello Sport Vanoli a Monza non vuole rischiare lo svedese

Wilfried Gnonto sembra aver guadagnato terreno nelle gerarchie di Vanoli e potrebbe partire dal primo minuto nella sfida contro il Monza. Il tecnico ha confermato le buone condizioni di Njie e la disponibilità dell’ex Leeds, precisando però che la scelta definitiva arriverà soltanto dopo l’allenamento di rifinitura previsto per oggi. Per Gnonto si tratterebbe della seconda titolarità in campionato, dopo quella maturata a Marassi contro il Genoa, anche in quell’occasione al rientro dalla sosta. L’esterno, diventato protagonista in Nazionale a soli diciotto anni e mezzo sotto la gestione di Roberto Mancini, ha collezionato finora 260 minuti distribuiti in nove presenze. Vanoli lo ha impiegato prevalentemente a partita in corso, sfruttandone velocità, dinamismo e capacità di incidere in entrambe le fasi di gioco.

A rendere ancora più concreta la possibilità di vedere Gnonto dall'inizio è l'infortunio rimediato da Njie in Polonia, dove ha accusato una contusione alla coscia durante il debutto con la Svezia. Vanoli potrebbe quindi evitare rischi con l'ex Torino, concedendo contemporaneamente maggiore spazio all'esterno italiano. L'idea tattica per la trasferta di Monza prevede Gonçalves sulla trequarti, supportato da Mastantuono e Gnonto sugli esterni, entrambi alle spalle della punta centrale. Lo riporta il Corriere dello Sport.