Riecco Comuzzo, al Viola Park si stupiscono della sua capacità di adattamento

La Nazione dedica spazio a Pietro Comuzzo, pronto a riprendersi la difesa contro Betis e Roma per via dell’assenza di Pablo Mari in lista Uefa e della squalifica di Luca Ranieri. Nonostante la giovane età, il difensore friulano ha sempre dimostrato di essere pronto quando chiamato in causa. Al Viola Park ogni tanto si stupiscono ancora del fatto che sappia adattarsi in fretta a ogni situazione - si legge - Col Batis sarà schierato al centro della difesa a tre mentre con la Roma dovrà adattarsi sul centrosinistra, ruolo in cui sta preparando grazie anche al minutaggio accumulato nel derby con l’Empoli.