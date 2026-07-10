Richieste dalla Germania per Gosens e Pongracic. Il punto sui due viola

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Il futuro di Robin Gosens sembra essere sempre più lontano dalla Fiorentina. Secondo La Nazione, l'esterno tedesco è uno dei principali candidati a lasciare il club in questa sessione di mercato. Come noto da ieri lo Schalke 04 ha già manifestato il proprio interesse e tra le due società non ci sarebbero particolari ostacoli per trovare un accordo, visto che la Fiorentina non avrebbe grandi pretese economiche per il cartellino del giocatore. Il nodo principale riguarda però la volontà dello stesso Gosens, che al momento non è convinto di fare ritorno in Germania. Nonostante ciò, per il quotidiano locale la sua esperienza in maglia viola viene considerata ormai vicina alla conclusione, anche se per il club viola non è un calciatore da considerare fuori rosa.

Come riporta La Nazione, anche Marin Pongracic potrebbe salutare Firenze nelle prossime settimane. Il difensore croato ha attirato l'interesse di diversi club, con Lipsia e Stoccarda che hanno già chiesto informazioni sulla sua situazione. Nelle ultime ore si è mosso anche il Torino, che avrebbe effettuato un sondaggio per valutare costi e fattibilità dell'operazione. La Fiorentina resta quindi al lavoro anche sul fronte delle uscite, con diversi movimenti destinati a ridisegnare la rosa.