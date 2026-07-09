FirenzeViola Gosens, niente ritiro Viola Park ma non va considerato fuori rosa

vedi letture

Per Gosens non si aprono le porte del Viola Park: non ci sarà nel ritiro di Bagno a Ripoli per l'offerta dello Schalke, ma non è fuori rosa

Continua a tenere banco a Firenze il futuro di Robin Gosens. Il laterale tedesco non è in questo momento al centro del progetto della Fiorentina e per questo motivo non verrà convocato per il ritiro che si svolgerà dai prossimi giorni al Viola Park, dove la squadra di Fabio Grosso inizierà la preparazione estiva. Questo per via dell'offerta arrivata all'ex Atalanta e Inter da parte dello Schalke 04, già attivo nei suoi confronti ma con scarsi risultati da parte dello stesso Gosens. Per l'esterno, infatti, l'idea di un passaggio in Bundesliga non è attualmente qualcosa di allettante e non ha ancora aperto al trasferimento.

Ipotesi reintegro per la tournée inglese

Allo stesso tempo, è doverso specificare che il giocatore non è assolutamente da considerare fuori rosa. Non prenderà parte alla prima fase di ritiro al centro sportivo di Bagno a Ripoli ma potrebbe essere reintegrato per la seconda parte della preparazione che la squadra di Grosso svolgerà in Inghilterra, a sedonda di come evolverà la situazione del mercato legata al tedesco.