Capitolo Koleosho, per La Nazione l'obiettivo è dare il giocatore a Grosso per i primi giorni di ritiro

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L'affare Luca Koleosho è entrato nella fase più delicata. Quando la trattativa tra Fiorentina e Burnley sembrava ormai ben indirizzata, l'inserimento a sorpresa del Paris FC nel corso del weekend ha cambiato gli equilibri. Il club francese ha infatti rilanciato con un'offerta da circa 15 milioni di euro, superando quella della Fiorentina e facendo saltare, almeno per il momento, l'intesa che i dirigenti viola avevano trovato con il Burnley sulla base di 10 milioni più 2 di bonus. Nonostante il sorpasso dei francesi, Fabio Paratici conserva il pieno gradimento del giocatore. Dopo alcuni giorni di riflessione, l'esterno italo-americano ha infatti dato il suo via libera al trasferimento in maglia viola, scegliendo Firenze come destinazione preferita.

Per lui è già pronto un contratto di cinque anni da circa un milione di euro a stagione. La posizione della Fiorentina, però, resta molto chiara. Il club, sottolinea La Nazione, non intende partecipare ad aste né ritoccare la propria proposta economica. Paratici ha fissato il limite e non sono previsti rilanci, con la convinzione che la volontà del calciatore possa ancora avere un peso decisivo nella trattativa. A questo punto saranno i contatti tra le parti e il lavoro diplomatico a determinare l'esito dell'operazione. L'obiettivo della società viola resta quello di mettere Koleosho a disposizione dello staff tecnico già nei primissimi giorni del ritiro estivo, anche se molto dipenderà dagli sviluppi delle prossime ore.