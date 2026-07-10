Piccoli e l'interesse della Lazio. Ma lui vorrebbe convincere Grosso a restare

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Roberto Piccoli resta uno dei nomi più seguiti sul mercato e continua ad attirare l'interesse di diversi club di Serie A. Secondo Tuttosport, l'attaccante della Fiorentina è tra i principali obiettivi della Lazio, che nelle prossime settimane cercherà di regalare a Gennaro Gattuso un centravanti di livello per rafforzare il reparto offensivo. In cima alla lista delle preferenze del tecnico biancoceleste figurano proprio Piccoli e Lorenzo Lucca del Napoli, due profili ritenuti ideali per caratteristiche tecniche e prospettive. La società capitolina segue l'attaccante viola già da diverso tempo e continua a monitorare con attenzione la sua situazione.

Nonostante l'interesse della Lazio, la Fiorentina non sembra intenzionata a privarsi con facilità del proprio centravanti. Come evidenzia Tuttosport, il club viola non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore e valuterà eventuali offerte solo di fronte a proposte ritenute adeguate. Anche Piccoli, almeno per il momento, guarda con favore alla permanenza a Firenze e vorrebbe giocarsi le proprie carte nella nuova stagione. L'obiettivo dell'attaccante è convincere Fabio Grosso a puntare su di lui, ritagliandosi un ruolo importante all'interno del nuovo progetto tecnico viola.