Esterni offensivi, il piano viola: due giocatori di livello e uno per le rotazioni. E Solomon torna di moda
Le riflessioni della Fiorentina sul mercato non riguardano soltanto le corsie difensive, ma anche il reparto degli esterni offensivi, destinato a essere uno dei principali fronti su cui interverrà la dirigenza in questa sessione. L'obiettivo è quello di aumentare qualità e profondità della rosa, consegnando allo staff di Grosso giocatori in grado di garantire imprevedibilità.
Al di là della trattativa per Luca Koleosho, l'idea della società è quella di assicurarsi almeno due esterni di livello internazionale, ai quali aggiungere un altro profilo utile ad ampliare le rotazioni. In quest'ottica tornano d'attualità i nomi di Manor Solomon e Cristian Volpato, entrambi considerati opzioni valide per completare il reparto. Tra i profili seguiti con maggiore attenzione figurano anche Johan Bakayoko, che probabilmente è il preferito, oltre a Edon Zhegrova e Noa Lang. Lo riporta La Nazione.
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