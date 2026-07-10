Tra difesa e attacco: Valdepenas e Pellegrino rimangono in orbita viola

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La Fiorentina continua a muoversi su più fronti per rinforzare la rosa in vista della nuova stagione, soprattutto in attacco. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, il club viola ha effettuato un sondaggio per Mateo Pellegrino, attaccante del Parma che piace anche alla Juventus. Parallelamente, la dirigenza sta valutando un investimento per la difesa e ha messo nel mirino Víctor Valdepeñas, giovane talento del Real Madrid. Due profili diversi ma considerati interessanti per età e prospettive, a conferma della volontà della Fiorentina di guardare anche al futuro oltre che alle esigenze immediate della squadra.

Inoltre, riporta il quotidiano, resta aperto anche il capitolo delle uscite. Lo Schalke 04 ha manifestato un forte interesse per Robin Gosens, che non rientra nei piani tecnici della Fiorentina e, proprio per questo, non sarà convocato per il ritiro al Viola Park anche se non è considerato dal club un giocatore fuori rosa. Al momento, però, la trattativa con il club tedesco si presenta piuttosto complicata: per arrivare a un accordo, infatti, il difensore dovrebbe accettare una riduzione del proprio ingaggio e ad ora non ha aperto al trasferimento.