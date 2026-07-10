Franchi, Fiorentina pronta a coprire i 55 mln: a giorni il project financing
Il futuro dello stadio Artemio Franchi si avvicina a un momento decisivo. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, nei prossimi giorni la Fiorentina presenterà al Comune di Firenze il piano di project financing con cui intende partecipare alla realizzazione del nuovo impianto di Campo di Marte. La società viola è pronta a coprire i circa 55 milioni di euro necessari per completare i lavori, confermando la disponibilità già manifestata dalla famiglia Commisso dopo i colloqui tra il direttore generale Alessandro Ferrari e la sindaca Sara Funaro. Il documento, già pronto secondo quanto filtra dal Viola Park, dovrebbe essere consegnato all'inizio della prossima settimana, anticipando anche la scadenza fissata per la fine del mese.
Come evidenzia il quotidiano, la presentazione del piano rappresenterà molto più di un semplice passaggio burocratico. Una volta depositata la proposta, infatti, Comune e Fiorentina dovranno definire gli aspetti fondamentali dell'accordo, tra cui la concessione dell'impianto, il canone e le modalità di gestione del nuovo Franchi. Sullo sfondo resta anche l'ipotesi, emersa nelle scorse ore, di una concessione sessantennale in cambio dell'investimento privato necessario a completare l'opera. L'obiettivo comune è arrivare alla firma dell'intesa definitiva, permettendo così alla Fiorentina di entrare ufficialmente nel progetto e di contribuire alla costruzione e alla futura gestione del nuovo stadio.
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