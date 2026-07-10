FirenzeViola Kean, Piccoli, Gosens & co: il punto sul mercato in uscita della Fiorentina

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Se in entrata i tre colpi della Fiorentina e in particolare l'arrivo di Atta oggi hanno acceso l'entusiasmo della piazza, c'è attesa per capire quali saranno invece i giocatori a lasciare la squadra. Per ora la società a ceduto il solo Beltran oltre a sistemare molti giovani, quasi tutti in prestito a parte Amatucci e Sadotti, ceduti a titolo definitivo. Vediamo allora qual è la situazione dei giocatori per un motivo o per l'altro sul mercato.

Capitolo attacco: la situazione di Kean e Piccoli

E' passato senza offerte anche il 9° dei 15 giorni della clausola Kean. Il mercato degli attaccanti in realtà è tutto fermo, non si registrano grandi movimenti se non quello messo a segno dal Milan con Goncalo Ramos. Per Moise nessun club è disposto a spendere la cifra della clausola, 62 milioni, ed offerte non erano certo attese. Il suo mercato partirà alla fine del Mondiale, quando altri attaccanti potrebbero muoversi e creare un effetto domino, e ad una cifra inferiore, dunque dopo il 15 luglio. Sempre che ci sia l'intenzione di cederlo visto che Grosso è pronto a scommettere su di lui ma certo dovrà esserci la volontà di rilanciarsi forte anche da parte del centravanti. Per quanto riguarda Roberto Piccoli, il giocatore era stato indicato dal tecnico della Lazio Gattuso per la sua Lazio, ma a parte dei colloqui esplorativi non c'è stato l'affondo anche perché l'attaccante ha fatto capire che vuole giocarsi una chance con Fabio Grosso ed è intrigato da questo nuovo ciclo della Fiorentina

Intrigo Gosens

La Fiorentina vuole ringiovanire la rosa, si capisce dagli acquisti che sta facendo. E possibilimente abbassare il monte ingaggi. Per questo non vorrebbe trattenere Robin Gosens che per età e stipendio appunto non corrisponde ai profili su cui punta la dirigenza. Per lui è arrivata l'offerta dello Schalke 04 che la Fiorentina è pronta ad accettare anche rinunciando a qualcosa, qualora il club tedesco raggiungesse l'accordo con il terzino sinistro. E qui arrivano i problemi sia perché per lo Schalke Gosens dovrebbe abbassarsi l'ingaggio (in viola prende 2 milioni) sia perché non vorrebbe lasciare la Fiorentina. Per il momento il giocatore non sarà convocato in ritiro proprio per dargli il tempo di riflettere e valutare questa ed altre eventuali offerte.

Gudmundsson e Fazzini di difficile collocazione per Grosso

Fabio Grosso in conferenza stampa ha fatto capire che per Albert Gudmundsson al momento non c'è una collocazione nel suo modulo 4-3-3: non è un esterno, non è una punta, non è una mezzala e l'arrivo di Atta chiude a qualsiasi esperimento con l'islandese. L'Atalanta, che ha appena preso Gaetano, continua a seguirlo ma per ora non è andata oltre così come gli interessamenti in premier non hanno avuto seguito. Uno spiraglio Grosso glielo ha lasciato ("allenandolo vedrò come valorizzare i pregi e come limare i difetti") ma anche in questo caso sarà l'islandese a dover dare grande disponibilità. C'è poi Jacopo Fazzini, anche lui di difficile collocazione nel 4-3-3 visto che a centrocampo c'è fin troppa concorrenza, che nella stagione in viola non è riuscito a dimostrare il suo valore dimostrando anche poca personalità: c'è il pressing del Parma e chissà che il giocatore non possa cercare riscatto con i ducali.