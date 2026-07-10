Dagli inviati Inizia la stagione della Fiorentina: via ai test atletici, giocatori e dirigenti al Viola Park

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Inizia da oggi la stagione della Fiorentina. In questi tre giorni si svolgeranno le consuete visite mediche, attesi già in queste ore i primi big di Grosso

Inizia oggi la stagione 2026/27 della Fiorentina, con le visite mediche dei giocatori che cominceranno oggi e proseguiranno tra domani e dopodomani. Nella giornata odierna è attesa la prima parte del gruppo, soprattutto i giovani della Primavera (ufficiale l'arrivo di Andreazzoli in panchina, il ritiro della sua squadra parte proprio oggi a Bagno a Ripoli) e qualche big della Prima Squadra.

Ranieri già sul posto

Il resto dell'organico a disposizione di Grosso arriverà nei successivi due giorni. La giornata al Viola Park è già iniziata e i primi calciatori stanno facendo l'ingresso in struttura, come Luca Ranieri che si è già presentato sul posto per i test di rito che daranno inizio alla preparazione. Poi il rientro a casa il ritorno nelle prossime ore per il via vero e proprio del ritiro estivo. La maggior parte della rosa è attesa tra domani e domenica.

Dirigenza al completo

Al quartier generale viola è presente anche tutta la dirigenza della Fiorentina, con Fabio Paratici, Alessandro Ferrari e Roberto Goretti che si sono già presentati al centro sportivo per accogliere coloro che arriveranno oggi. Oltre all'ex capitano Ranieri, al Viola Park ha fatto il suo ingresso anche Cher Ndour e anche Fabiano Parisi, nonostante l'infortunio al ginocchio. Presente anche Simon Sohm, nel corso delle prossime ore arriveranno tutti i loro compagni.