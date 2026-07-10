Atta, capolavoro di Paratici. La Gazzetta dello Sport: "Grosso lo vede con Ndour e Fagioli"

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La Fiorentina mette a segno uno dei colpi più importanti di questo inizio di mercato assicurandosi Arthur Atta dall'Udinese. Come racconta La Gazzetta dello Sport, la trattativa si è chiusa nel giro di meno di 24 ore grazie all'accelerazione decisiva del direttore sportivo Fabio Paratici, che ha anticipato la concorrenza di diversi club italiani e stranieri. L'operazione prevede un investimento immediato di 25 milioni di euro, oltre a bonus e a una percentuale sulla futura rivendita, per una valutazione complessiva vicina ai 40 milioni. Un acquisto che conferma le grandi ambizioni della società viola, già protagonista di un mercato molto importante.

La Rosea sottolinea poi un aspetto, ossia che Atta rappresenta un rinforzo di primo piano per il centrocampo e Fabio Grosso avrebbe già in mente il suo impiego. L'allenatore, infatti, vede il francese come mezzala sinistra in un centrocampo a tre completato da Ndour e Fagioli, una linea mediana che unirebbe qualità, fisicità e dinamismo. Il tecnico considera Atta uno dei migliori centrocampisti dell'ultima stagione e il suo arrivo potrebbe essere soltanto uno dei tasselli del nuovo progetto viola, con il mercato destinato a regalare ancora altre novità.