La Fiorentina attende sviluppi sul fronte Gudmundsson: Atalanta sempre interessata
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La Fiorentina resta in attesa di sviluppi concreti sul futuro di Albert Gudmundsson. Attorno all'attaccante islandese, riporta La Nazione, si stanno registrando diversi sondaggi, soprattutto da parte di club esteri, ma finora nessuno si è trasformato in una trattativa vera e propria. La situazione resta quindi in evoluzione, con la società viola che monitora con attenzione ogni possibile scenario.
Tra le squadre maggiormente interessate c'è l'Atalanta, che potrebbe essere il primo club a muoversi nelle prossime settimane. La Fiorentina, dal canto suo, aspetta segnali e valuta con attenzione ogni eventuale proposta, consapevole che il futuro di Gudmundsson potrebbe diventare uno dei temi più caldi del mercato.
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