Brescianini per abbassare il prezzo di Thorstvedt: l'idea della Fiorentina

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Il mercato della Fiorentina resta in pieno movimento e la società continua a lavorare per completare la rosa in vista della nuova stagione. Secondo Tuttosport, uno degli obiettivi principali riguarda il centrocampo, dove i viola non hanno ancora concluso le operazioni. Prosegue infatti il dialogo con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt, centrocampista norvegese attualmente impegnato ai Mondiali. Il club emiliano valuta il giocatore circa 15 milioni di euro, ma la Fiorentina punta a ridurre l'esborso economico inserendo una contropartita tecnica. Tra i nomi che potrebbero rientrare nell'affare ci sono Brescianini, appena riscattato, e Sohm.

Come evidenzia il quotidiano torinese, dopo gli interventi in difesa e a centrocampo, la dirigenza viola è pronta a concentrarsi anche sulle corsie esterne, reparto che potrebbe subire cambiamenti nelle prossime settimane. Resta aperta la pista che porta a Luca Koleosho, anche se il Burnley non ha ancora dato il via libera e il Paris FC continua a tentare il ritorno dell'esterno dopo il prestito della scorsa stagione. Parallelamente, la Fiorentina monitora anche altri profili per rinforzare le fasce, tra cui Bakayoko del Lipsia, Volpato del Sassuolo e Aranda del Boca Juniors.