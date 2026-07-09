FirenzeViola

Gosens verso la non convocazione per il ritiro. Ma l'ipotesi Schalke non lo attrae

Gosens verso la non convocazione per il ritiro. Ma l'ipotesi Schalke non lo attraeFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:07Primo Piano
di Redazione FV
fonte Niccolò Santi
Robin Gosens non è più al centro del progetto viola e non dovrebbe essere convocato per il ritiro estivo. Ma l'offerta dello Schalke non lo soddisfa

Robin Gosens non dovrebbe essere tra i convocati della Fiorentina per il ritiro che sta per cominciare al Viola Park. L'esterno tedesco, da due stagioni a Firenze, non è più centrale nel progetto del club ed è per questo che va verso la mancata convocazione per la preparazione estiva che inizierà nei prossimi giorni al centro sportivo di Bagno a Ripoli, un segnale non banale per quello che sarà il suo futuro.

Proposta dello Schalke, Gosens poco attratto

Nelle scorse si è affacciato lo Schalke 04 sul profilo dell'ex Atalanta e Inter, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la destinazione non incontra il gusto del calciatore, poco attratto dall'idea di trasferirsi a Gelsenkirchen. Resta il fatto che la notizia di cui sopra somiglia a un grosso segnale sull'eventuale (non) permanenza di Gosens alla Fiorentina.