Gosens verso la non convocazione per il ritiro. Ma l'ipotesi Schalke non lo attrae
Robin Gosens non dovrebbe essere tra i convocati della Fiorentina per il ritiro che sta per cominciare al Viola Park. L'esterno tedesco, da due stagioni a Firenze, non è più centrale nel progetto del club ed è per questo che va verso la mancata convocazione per la preparazione estiva che inizierà nei prossimi giorni al centro sportivo di Bagno a Ripoli, un segnale non banale per quello che sarà il suo futuro.
Proposta dello Schalke, Gosens poco attratto
Nelle scorse si è affacciato lo Schalke 04 sul profilo dell'ex Atalanta e Inter, ma secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la destinazione non incontra il gusto del calciatore, poco attratto dall'idea di trasferirsi a Gelsenkirchen. Resta il fatto che la notizia di cui sopra somiglia a un grosso segnale sull'eventuale (non) permanenza di Gosens alla Fiorentina.
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
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