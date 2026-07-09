Fiorentina, per il ruolo di terzino torna di moda il nome di Holm del Bologna

vedi letture

Per il capitolo legato ai terzini della prossima stagione in casa Fiorentina, con i titolari del ruolo ossia Gosens e Dodo che potrebbero lasciare Firenze, oltre al nome di Victor Valdepenas, giocatore classe 2006 spagnolo in grado di giocare sia come centrale che appunto come laterale difensivo, da qualche ora è tornato a circolare anche il nome di Emil Holm, esterno del Bologna in prestito negli ultimi sei mesi della scorsa stagione alla Juventus. Lo svedese è da tenere nel mazzo dei candidati, dove rimangono sempre Oso, Juanlu Sanchez, Belghali, Joao Mario e sullo sfondo i sogni Ruggeri e Udogie.

Tanti i tavoli aperti da Paratici, che poi stringerà il cerchio. Lo riporta La Nazione