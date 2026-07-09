Fiorentina, per il ruolo di terzino torna di moda il nome di Holm del Bologna

Fiorentina, per il ruolo di terzino torna di moda il nome di Holm del BolognaFirenzeViola.it
Oggi alle 10:13Rassegna stampa
di Redazione FV

Per il capitolo legato ai terzini della prossima stagione in casa Fiorentina, con i titolari del ruolo ossia Gosens e Dodo che potrebbero lasciare Firenze, oltre al nome di Victor Valdepenas, giocatore classe 2006 spagnolo in grado di giocare sia come centrale che appunto come laterale difensivo, da qualche ora è tornato a circolare anche il nome di Emil Holm, esterno del Bologna in prestito negli ultimi sei mesi della scorsa stagione alla Juventus. Lo svedese è da tenere nel mazzo dei candidati, dove rimangono sempre Oso, Juanlu Sanchez, Belghali, Joao Mario e sullo sfondo i sogni Ruggeri e Udogie.

Tanti i tavoli aperti da Paratici, che poi stringerà il cerchio. Lo riporta La Nazione