La Fiorentina dà il benvenuto ad Andreazzoli: è il nuovo tecnico della Primavera
Era ormai noto da giorni e come anticipato su queste pagine, oltre al ritiro della Primavera doveva arrivare oggi anche l'ufficialità di Aurelio Andreazzoli come nuovo tecnico della Fiorentina Under 20. Ed è arrivata proprio in questi minuti, col club viola che ha annunciato l'allenatore col seguente comunicato:
"ACF Fiorentina comunica che Aurelio Andreazzoli è il nuovo allenatore della Primavera viola.
Mister Andreazzoli, nel corso della sua carriera, ha avuto esperienze professionali di assoluto livello, sia da collaboratore tecnico che da primo allenatore, come quelle sulle panchine di Roma, Genoa ed Empoli.
Andreazzoli torna alla Fiorentina dopo l’esperienza tra il 1996 ed il 1998 da allenatore degli Allievi Nazionali.
Al Mister va il più sincero bentornato da parte di tutto il Club".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati