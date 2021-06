RICCI, Scadenza ad un passo: la Viola ci pensa

Fiorentina e Lazio si contendono Matteo Ricci. Il regista dello Spezia, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno, è in attesa dell'arrivo del nuovo responsabile dell'area tecnica per capire se c'è l'intenzione di proporgli un nuovo contratto. Ma come scrive il Secolo XIX, l'ipotesi più probabile è che lasci il Golfo dei poeti per approdare a Roma o Firenze dove ha tanti estimatori. Secondo il quotidiano, il suo profilo sarebbe molto gradito al neo allenatore della Fiorentina Gennaro Gattuso che potrebbe puntare sulla sua rapidità di pensiero a centrocampo. Per Ricci si sarebbe fatta avanti anche la Sampdoria, ma al momento l'assenza di un nuovo allenatore non sarebbe andata oltre una chiacchierata col procuratore.