Resta viva la pista Thorstvedt: la Fiorentina può proseguire solo inserendo contropartite

Resta viva la pista Thorstvedt: la Fiorentina può proseguire solo inserendo contropartiteFirenzeViola.it
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Oggi alle 10:13Rassegna stampa
di Redazione FV

Oltre alla pista che porta a Oulai, la Fiorentina continua a monitorare con attenzione Kristian Thorstvedt. Il centrocampista del Sassuolo resta un profilo molto apprezzato dalla dirigenza viola, che lo considera un'opzione per completare il reparto con qualità ed esperienza nel campionato italiano.

Al momento, però, i recenti investimenti sostenuti dal club rendono difficile un ulteriore esborso economico. Per questo motivo l'eventuale trattativa potrebbe decollare soltanto a fronte dell'apertura del Sassuolo a una formula che preveda l'inserimento di contropartite tecniche, soluzione ritenuta al momento la più percorribile per portare il norvegese a Firenze. Lo riporta La Repubblica.