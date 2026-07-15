FirenzeViola Piccoli out e Arokodare in? Paratici prepara il nuovo attacco della Fiorentina

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Prosegue sul mercato quella che per la Fiorentina è una vera e propria rivoluzione messa in atto da parte del ds viola Fabio Paratici. La notizia infatti di questa mattinata è quella relativa ad un ulteriore offerta da parte del club gigliato per Tolu Arokodare, attaccante classe 2000 nigeriano di proprietà del Wolverhampton. La Fiorentina avrebbe chiesto al club inglese il giocatore con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a circa 22 milioni di euro, ed il giocatore dal canto suo, dopo aver rifiutato offerte dal Trabzonspor in Turchia e da alcuni club tedeschi, sarebbe aperto a proseguire la propria carriera a Firenze. Ma chi è Arokodare e dove si collocherebbe nello scacchiere tattico di Fabio Grosso?

L'annata al Genk e le difficoltà in Premier

Partiamo dicendo che Arokodare è una prima punta centrale, strutturata fisicamente, è alto 197 cm, è dotato di un buon fiuto del gol, avendo segnato in carriera già 90 reti. Lo scorso anno ha militato in Premier League appunto al Wolverhampton club in cui si è trasferito nell’estate del 2025 dal Genk. Dopo, però appunto aver fatto bene in Belgio con 23 reti in 45 partite e 7 assist forniti, l’approccio con il mondo inglese e con la Premier League non è risultato essere vincente visto che in 33 partite Arokodare è riuscito a ad andare segno solamente 3 volte.

In arrivo al posto di Piccoli?

La stagione di Wolverhampton poi si è conclusa con una retrocessione in Championship e questo ovviamente sta portando lo stesso Arokodare a valutare di lasciare l’Inghilterra. A Firenze, dove attualmente in rosa Fabio Grosso può contare sia su Moise Kean che su Roberto Piccoli, lo spazio non sembrerebbe essere molto, ma la possibilità che Piccoli appunto possa lasciare in prestito la Fiorentina, con la Lazio che rese sempre interessata al giocatore, potrebbe aprire le porte al suo arrivo. L’attaccante nigeriano sarebbe per Grosso un sostituto di ottimo livello anche per caratteristiche tecniche e fisiche del classe 2000 italiano, con l’incognita ovviamente relativa all’adattamento al nostro calcio che resterebbe sullo sfondo