Fiorentina, Oulai o Orokodare: è rimasto un solo slot per gli extracomunitari

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Uno dei temi di queste ore in casa Fiorentina, con l'interesse più che mai vivo sia per Oulai che per Arokodare, entrambi giocatori extracomunitari, è quello relativo al tesseramento appunto di calciatori extracomunitari provenienti dall'estero. Il club viola infatti, dopo l'arrivo di Viery dal Gremio, ha attualmente solo uno slot libero, e dovrà rispettare requisiti ben precisi qualora decidesse di impiegarlo nel corso di questa sessione di mercato. Per poter occupare l'ultimo slot disponibile, il giocatore dovrà rispondere ai criteri fissati dalla normativa federale. In particolare, potrà essere tesserato un calciatore che sia stato convocato almeno due volte con la nazionale maggiore del proprio Paese oppure che abbia collezionato almeno cinque presenze con le rappresentative giovanili.

Due eccezioni

Esistono però anche due eccezioni che possono offrire ulteriore margine di manovra al club viola. I calciatori di nazionalità inglese, infatti, possono essere tesserati senza incidere sul conteggio degli slot extracomunitari, così come quelli di nazionalità albanese grazie alle modifiche introdotte dalla FIGC negli ultimi anni. Tradotto: oltre all'ultimo slot ancora disponibile, la Fiorentina mantiene la possibilità di intervenire liberamente anche su questi due mercati senza consumare l'unica casella rimasta. Non essendo però né Oulai né Arokodare di queste due nazionalità, la Fiorentina potrà procedere solo all'acquisizione di uno dei due nomi.