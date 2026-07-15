Kean oltre la clausola: per La Nazione la valutazione del giocatore è intorno ai 43/45 milioni
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Le due settimane “registrate” sulla clausola rescissoria da 62 milioni di Kean si chiudono oggi. Questo significa che, da qui alla fine del mercato, Moise potrà eventualmente valutare un cambio di scenario per il proprio futuro, ma non più attraverso l’attivazione della clausola: eventuali trattative dovranno infatti essere impostate sulla base di una cifra da concordare tra le parti.
La valutazione di Kean, al di fuori della clausola, resta comunque molto alta e si aggira intorno ai 43/45 milioni di euro. Una cifra che potrebbe rappresentare la base di partenza per eventuali discorsi di mercato nelle prossime settimane. Vedremo quali saranno gli sviluppi e se arriveranno offerte concrete. Lo riporta La Nazione.
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