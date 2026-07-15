Fiorentina, per Lang c'è l'idea di uno scambio con il Napoli. Non tramonta Koleosho

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Sistemati centrocampo e difesa adesso l’attenzione per la Fiorentina nel breve periodo andrà tutta sul reparto degli esterni offensivi, reparto chiave da rinforzare per permettere a Fabio Grosso di impostare il suo 4-3-3. Noa Lang è un’idea di scambio con il Napoli, a cui piacciono sia Dodò che Fortini - che partirà però soltanto per una cifra vicina ai dieci milioni - Bakayoko un’altra, mentre Koleosho non è una pista del tutto tramontata anche se l’inserimento del Paris Fc ha indispettito la Fiorentina che si aspettava di avere già chiuso per il giocatore e di poterci contare in ritiro.

Lo riporta questa mattina La Repubblica.