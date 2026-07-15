Ancora Ndour: "Il gol alla Juve la gioia più grande della carriera. Ecco dove devo migliorare"

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Nel corso della lunga intervista rilasciata questa mattina alla Gazzetta dello Sport, Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina, ha parlato anche di quando all'età di 13 anni rifiutò la Juventus: "Non mi pento mai delle scelte che faccio. In quel momento era giusto restare all’Atalanta, dove ero entrato nel vivaio a 10 anni. Ero troppo piccolo per trasferirmi in convitto. La Juventus poi l’ho battuta ai rigori in semifinale di Youth League col Benfica e quest’anno ho segnato allo Stadium: la gioia più grande insieme alla rete all’Inter, forse un pizzico in più per la rivalità storica tra le tifoserie".

Nazionale? "Il debutto è stato un orgoglio ma solo un punto di partenza, ringrazio Silvio Baldini per avermi chiamato. Spero di essere convocato a settembre".

Un suo pregio e unsuo difetto? "So ascoltare e sono consapevole di avere difetti. Il mio punto debole è ilcolpo di testa: sono alto ma non lo sfrutto".