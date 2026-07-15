Gosens allo Schalke 04: la Fiorentina inizia ad alleggerire il monte ingaggi
La storia di Robin Gosens alla Fiorentina è ormai ai titoli di coda. L’esterno tedesco è pronto a tornare in Bundesliga, dove lo aspetta lo Schalke 04. La trattativa tra i due club è stata definita nelle ultime ore e si chiuderà con la formula del prestito con obbligo di riscatto fissato a 2,5 milioni di euro, che scatterà in caso di permanenza dello Schalke nella massima serie tedesca al termine della stagione.
Dopo aver iniziato il ritiro allenandosi separatamente dal gruppo, Gosens si prepara a salutare Firenze. Nelle prossime ore il giocatore volerà in Germania per le visite mediche e la firma sul contratto, con l’ufficialità attesa subito dopo. Per la Fiorentina si tratta di un’uscita utile anche per alleggerire il monte ingaggi e liberare spazio per i prossimi movimenti di mercato. Lo riporta La Nazione.
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