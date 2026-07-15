Da Koleosho a Lang: ecco la situazione viola sugli esterni d'attacco

Da Koleosho a Lang: ecco la situazione viola sugli esterni d'attaccoFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:52Rassegna stampa
di Redazione FV

Oltre al capitolo legato al nome di Oulai del Trabzonspor, la Fiorentina parallelamente lavora al reparto offensivo. Servono infatti degli esterni alti per consentire a Fabio Grosso di sperimentare il suo 4-3-3. I dirigenti sono in attesa di ricevere una risposta del Burnley per Koleosho. Il classe 2004 ha già espresso la sua preferenza per il trasferimento a Firenze.

Restano nel mirino Bakayoko del Lipsia e Aranda del Boca Juniors che può fare sia il trequartista che l’esterno. Da non scartare l’opzione Lang, ovviamente sulla base di quanto deciderà il Napoli nelle prossime settimane. Lo riporta il Corriere dello Sport.