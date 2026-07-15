Fiorentina, ecco Vladepenas. Per il Corriere dello Sport è un colpo alla Nico Paz

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Nel martedì appena trascorso è arrivato il turno di Victor Valdepeñas. Dopo Viery, Dragusin, Atta e Jimenez, la Fiorentina è pronta ad accogliere un altro talento, classe 2006, cresciuto nel Real Madrid. Proprio sulla falsariga dell'operazione Nico Paz-Como, il club viola ha trovato l'accordo per mettere a segno un altro colpo di un'estate fin qui ricca di investimenti al Viola Park.

L'operazione era in cantiere da un paio di settimane, ma era rimasta in stand-by perché José Mourinho voleva valutare il giocatore durante il ritiro dei Blancos prima di concedere il via libera. Nella giornata di ieri Fabio Paratici ha definito gli ultimi dettagli di una trattativa che sarà ufficializzata nei tempi stabiliti dallo stesso tecnico. La Fiorentina acquisterà Valdepeñas a titolo definitivo per otto milioni di euro. Il Real Madrid manterrà il 50% sulla futura rivendita e un diritto di recompra valido per le prossime tre stagioni, con una cifra fissata tra i dieci e i dodici milioni di euro, seguendo il modello già visto nell'affare Nico Paz. Per il difensore è pronto un contratto quinquennale.