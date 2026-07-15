Oulai vede Firenze: per La Repubblica l'ivoriano è "virtualmente un giocatore viola"

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Oltre all'affare che porterà Victor Valdepeñas in viola, il mercato della Fiorentina ha registrato un altro importante scatto in avanti nella giornata di ieri: quello per Oulai. L'operazione, scrive stamani La Repubblica, non è ancora vicina all'ufficialità come quella del talento del Real Madrid, ma il centrocampista si è avvicinato sensibilmente a Firenze, tanto da poter essere considerato virtualmente un nuovo giocatore viola.

Anche in questo caso Fabio Paratici ha anticipato la concorrenza. Dopo aver intuito il possibile inserimento di altri club e forte del sì del giocatore, il dirigente viola ha rotto l'impasse, avvicinando in modo decisivo la chiusura dell'affare. L'operazione, tra parte fissa e bonus, dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro, ai quali si aggiunge il 10% sulla futura rivendita da riconoscere al Trabzonspor. Dall'entourage del giocatore filtra ottimismo: completati gli ultimi passaggi burocratici, Oulai è pronto a trasferirsi a Firenze, dove andrà a rinforzare un centrocampo che, con i nuovi innesti, si prepara ad avere sempre più concorrenza.