Calciomercato
Fiorentina e Goretti avanti insieme: il dirigente viola verso il rinnovo fino al 2028
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Non solo mercato giocatori, con la Fiorentina di Fabio Paratici che è letteralmente scatenata su questo fronte con 4 acquisti già chiusi, e altre trattative come quella per Valdepenas virtualmente concluse, il club viola è al lavoro anche internamente per sistemare la propria struttura societaria. In tal senso Roberto Goretti, è ad un passo dal rinnovare il proprio contratto fino al 2028.
Il dirigente viola, che sta collaborando al mercato insieme appunto a Paratici, e che nel corso dell'ultima stagione dopo l'addio di Pradè e prima dell'arrivo dell'attuale ex dirigente del Tottenham, ha svolto anche il ruolo di direttore sportivo della Fiorentina, proseguirà dunque la sua avventura a Firenze.
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