Con Oulai in viola Fagioli potrebbe partire: ecco la cifra richiesta dalla Fiorentina

vedi letture

Con l'arrivo a Firenze che, secondo La Repubblica, è sempre più probabile per Oulai, centrocampista classe 2006 del Trabzonspor, il traffico in mezzo al campo per la Fiorentina potrebbe ulteriormente andare ad aumentare. Ecco perché in uscita, sempre secondo il quotidiano, è da tenere d'occhio la situazione legata al nome di Nicolò Fagioli che, per un’offerta dai 25 milioni in su, potrebbe anche lasciare il club viola.

Il suo però potrebbe non essere l'unico nome in partenza, visto che anche il futuro di Fabbian e Brescianini sarebbe in bilico, mentre l’interesse del Besiktas di Italiano per Mandragora è scemato via via.