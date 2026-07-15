Con Oulai in viola Fagioli potrebbe partire: ecco la cifra richiesta dalla Fiorentina
FirenzeViola.it
Con l'arrivo a Firenze che, secondo La Repubblica, è sempre più probabile per Oulai, centrocampista classe 2006 del Trabzonspor, il traffico in mezzo al campo per la Fiorentina potrebbe ulteriormente andare ad aumentare. Ecco perché in uscita, sempre secondo il quotidiano, è da tenere d'occhio la situazione legata al nome di Nicolò Fagioli che, per un’offerta dai 25 milioni in su, potrebbe anche lasciare il club viola.
Il suo però potrebbe non essere l'unico nome in partenza, visto che anche il futuro di Fabbian e Brescianini sarebbe in bilico, mentre l’interesse del Besiktas di Italiano per Mandragora è scemato via via.
Pubblicità
Rassegna stampa
Paratici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme graziedi Lorenzo Di Benedetto
Le più lette
1 Paratici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme grazie
Copertina
FirenzeViolaStrategia in itinere, come il mercato di Paratici. Che gode già di fiducia incondizionata
Angelo GiorgettiFirenze si stropiccia gli occhi dopo anni di auto-bullismo. Chiedevamo carta bianca per Paratici, in realtà ha avuto la carta di credito. Interventismo no-limits senza il Fair Play Finanziario e una domanda su Commisso
Mario TeneraniAria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
Editore TC&C srl
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com