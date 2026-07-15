Oulai-Fiorentina, resta la distanza con il Trabzonspor sulle cifre
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La trattativa tra la Fiorentina e il Trabzonspor per Oulai entra nel vivo. Il centrocampista classe 2006, rientrato ieri in Turchia dopo il Mondiale, ha aperto al trasferimento in viola e ribadito al club la volontà di cambiare squadra. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le due società per avvicinare le rispettive posizioni. Il Trabzonspor continua a chiedere tra i 25 e i 30 milioni di euro, mentre l'offerta di Paratici non supera i 20 milioni. Un'intesa potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Lo riporta il Corriere dello Sport.
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Paratici non si ferma più: scatta il momento degli esterni d'attacco. Firenze è tornata a sognare e questo è il risultato più importante. L'addio di Gosens fa meno male e il tedesco si merita solo un enorme graziedi Lorenzo Di Benedetto
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Mario TeneraniAria nuova, Joseph vuole un grande mercato. Investimenti ingenti per obiettivi veri. Le cessioni aiuteranno a recuperare un po'. Oulai altro innesto per il salto di qualità. Oggi parte il ritiro, al via la nuova stagione
Tommaso LoretoUn mercato mai visto: con Jimenez a destra Oso e Valdepenas per la corsia sinistra, Oulai chiodo fisso. Occhio ai convocati, Fazzini verso Cagliari
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