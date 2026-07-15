Oulai-Fiorentina, resta la distanza con il Trabzonspor sulle cifre

Oulai-Fiorentina, resta la distanza con il Trabzonspor sulle cifreFirenzeViola.it
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Oggi alle 08:39Rassegna stampa
di Redazione FV

La trattativa tra la Fiorentina e il Trabzonspor per Oulai entra nel vivo. Il centrocampista classe 2006, rientrato ieri in Turchia dopo il Mondiale, ha aperto al trasferimento in viola e ribadito al club la volontà di cambiare squadra. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra le due società per avvicinare le rispettive posizioni. Il Trabzonspor continua a chiedere tra i 25 e i 30 milioni di euro, mentre l'offerta di Paratici non supera i 20 milioni. Un'intesa potrebbe arrivare già nelle prossime ore. Lo riporta il Corriere dello Sport.