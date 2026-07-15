Fiorentina, offerta per Arokodare del Wolverhampton: giocatore interessato al progetto viola

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Novità importanti per quanto riguarda il mercato in entrata della Fiorentina, che dopo gli affari Viery, Dragusin, Atta, Jimenez e Valdepenas non sembra volersi fermare. Secondo infatti quanto riportato sui propri profili social dal noto esperto di calciomercato Fabrizio Romano, il club viola avrebbe presentato una nuova proposta per ingaggiare Tolu Arokodare, attaccante classe 2000 del Wolverhampton e i colloqui con gli Wolves starebbero appunto proseguendo.

La Fiorentina ha offerto un prestito con diritto di riscatto a 22 milioni di euro. Le trattative sono in corso con il giocatore che, dopo aver rifiutato il Trabzonspor e alcune offerte dalla Germania, sarebbe interessato dalla scelta di giocare a Firenze come prossima tappa della sua carriera.