REPUBBLICA, Viola: corsa da brividi. Rebus e risorse

Contro il Benevento il prossimo sabato, la Fiorentina dovrà tentare di ripartire in seguito al pareggio contro il Parma. Tra le poche garanzie, c'è il trio difensivo, che nonostante gli svarioni, riesce a tenere botta e reagire con un Martinez Quarta in netta ascesa. Il problema più grande resta l'assenza di un regista in mediana. Amrabat, Pulgar, Castrovilli, Bonaventura, Borja Valero: nessuno di loro ha le caratteristiche per farlo. In attacco manca un'alternative a Vlahovic: Kokorin e Kouame stanno rientrando solo adesso. Altra variabile importante è Ribery, che ha giocato 5 delle ultime 10 partite. È un trascinatore e la Fiorentina non ha un sostituto all'altezza. Altra componente determinante è il carattere. Questo lo si sviluppa col tempo, con una programmazione e un progetto adatti. Lo scrive La Repubblica.