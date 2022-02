REPUBBLICA, Talismano Igor. L'ultima sicurezza

La Repubblica celebra Igor e la sua prestazione contro l'Atalanta. Brasiliano, alto 1,85mt, 24 anni e carattere da vendere: da quando è titolare con Italiano, la Fiorentina non perde più. Ha dovuto prima adattarsi al nuovo gioco dei viola, ai meccanismi e alla sincronia coi suoi compagni di reparto. Poi però è risultato uno dei migliori in assoluto e l’ultima gara con l’Atalanta ne ha certificato lo stato di forma fisico e mentale: è stato il calciatore, in assoluto, con più passaggi riusciti (47) dietro soltanto a Dragowski (54) che però ha toccato qualcosa come 80 palloni in totale. È stato tra i migliori per disponibilità al passaggio ma anche per velocità media in corsa (10,62 km/ h) e per recuperi (7). Ora si gioca la maglia da titolare inamovibile.

LEGGI ANCHE: "IGOR E LA MANO DI ITALIANO: UNA CRESCITA INATTESA E IL GIUSTO PREMIO"