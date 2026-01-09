Rassegna stampa: le prime pagine dei quotidiani di oggi
Queste le prime pagine dei principali quotidiani sportivi nazionali in edicola oggi, venerdì 9 gennaio 2026.
Pubblicità
Rassegna stampa
Le più lette
1 Brescianini fa pensare al 4-3-3. Baldanzi per dare una carta in più davanti, ma serve un centrocampista di sostanza
Copertina
FirenzeViolaBrescianini fa pensare al 4-3-3. Baldanzi per dare una carta in più davanti, ma serve un centrocampista di sostanza
Luca CalamaiUn punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paratici
Lorenzo Di BenedettoIl mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com