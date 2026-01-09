Calciomercato CSC Flash, valutazioni in corso su Fortini. La Viola pensa a Fabbian

Torna l'appuntamento di calciomercato, riguardanti la Fiorentina, all'interno del "Chi si compra? Flash!".

Fortini in dubbio.

La Fiorentina sta valutando il da farsi su Fortini. La volontà di cambiare modulo dal 3-5-2 al 4-3-3 potrebbe portare la società a considerare una sua cessione in prestito. Sul classe 2006 c’è la Roma, con la quale, la prossima settimana, si ripartirà di Baldanzi.

Intrigo Fabbian-Fazzini.

Ai viola piace Fabbian del Bologna. Ma i rossoblù lo cederebbero solo alle proprie condizioni: 15 milioni e un sostituto all’altezza. A Italiano piace. Fazzini invece è valutato dai rossoblù, che hanno mostrato un timido interesse.

Pablo Mari, c’è il Genoa.

I Grifoni hanno messo gli occhi sul difensore della Fiorentina. Paratici e Goretti da parte loro non alzerebbero le barricate, anche perché lo spagnolo andrà in scadenza a giugno (l’opzione per il 2027 non varrà).

Bove va in Premier.

Bove ha rescisso ieri il proprio contratto con la Roma: per lui si prospetta una nuova avventura al Watford dei Pozzo, proprio perché in Inghilterra è possibile giocare con il defibrillatore impiantato.