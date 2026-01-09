FirenzeViola Kean, tra problemi alla caviglia e un recupero ponderato: mirino sul Milan per un 2026 migliore

In cerca della forma migliore. Sia dal punto di vista atletico che da quello tecnico, si potrebbe riassumere così il momento attuale di Moise Kean. L’attaccante della Fiorentina sembrava in procinto di vivere, l’estate scorsa, l’annata della definitiva consacrazione calcistica, prima che la stagione dell’intera squadra viola prendesse una piega tutt’altro che prevista. Così come quella del suo centravanti.

In campo e fuori. I problemi personali

Kean ha vissuto un 2025/26 a dir poco tribolato, con poche soddisfazioni personali in campo e altrettante sventure da seguire attentamente fuori. Il manifesto di tutto ciò è lasciato in dote dalla settimana scorsa e da quella attuale, col giocatore che si è dovuto assentare quattro giorni per motivazioni personali in un periodo di per sé già complicato a livello fisico, complici i problemi alla caviglia destra che si trascina dalla gara col Sassuolo e che l’hanno portato a usufruire delle infiltrazioni a Parma, le quali hanno peggiorato le cose. Si spiegano così le ultime due panchine iniziali con Cremonese e Lazio, mentre il calciatore sta seguendo un programma dettagliato giorno dopo giorno che gli consenta di tornare al top il prima possibile.

2026: una crescita da riprendere

Tutto questo si affaccia all’imminente crash test col Milan. Domenica al Franchi, alle ore 15, Kean vuole esserci eccome e tornare piano piano a trascinare i suoi compagni come faceva la scorsa stagione. Basti pensare al fatto che, se si prendono in mano i semplici ma mai bugiardi numeri, lo score del classe 2000 a metà stagione esatta (fine girone d’andata, fine del maxi-girone di Conference con la Coppa Italia ancora da iniziare) recita 6 marcature: un anno fa, a questo stesso punto dell’annata, i gol in totale erano 14 - più del doppio -. Sul perché di questa tendenza al ribasso si potrebbe indagare a giornate intere e i motivi non sarebbero imputabili al solo Kean, la certezza è piuttosto quella di un attaccante che sa di dover decisamente cambiare rotta per il bene della Fiorentina e di sé stesso.