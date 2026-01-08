Ferrara su La Nazione: "Il pareggio fa male al tifoso che ci credeva"

Su La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara ha scritto un fondo di commento dopo il 2-2 ottenuto dalla Fiorentina contro la Lazio: “Una partita astratta chiusa con un pareggio che fa male al tifoso viola che iniziava a credere al colpaccio. Giusto così, però, per come sono andate le cose. La Fiorentina gioca un primo tempo imbarazzante, rischia molto ma la fortuna e l’arbitro le tendono una mano. […] Poi però la squadra reagisce e arriva a un soffio dalla vittoria. Vero che alla fine ti mangi le mani. Ma non perdere era così importante che alla fine va bene così”.