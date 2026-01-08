Ferrara su La Nazione: "Il pareggio fa male al tifoso che ci credeva"
Su La Nazione, il giornalista Benedetto Ferrara ha scritto un fondo di commento dopo il 2-2 ottenuto dalla Fiorentina contro la Lazio: “Una partita astratta chiusa con un pareggio che fa male al tifoso viola che iniziava a credere al colpaccio. Giusto così, però, per come sono andate le cose. La Fiorentina gioca un primo tempo imbarazzante, rischia molto ma la fortuna e l’arbitro le tendono una mano. […] Poi però la squadra reagisce e arriva a un soffio dalla vittoria. Vero che alla fine ti mangi le mani. Ma non perdere era così importante che alla fine va bene così”.
Un punticino che fa morale. Ma la salvezza è tutta da conquistare. Basta Piccoli titolare e Kean in panca. Finalmente De Gea e Gosens protagonisti. Mercato: mi piace Brescianini, non capisco Baldanzi. Servono 4 colpi. Il caso Paraticidi Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoIl mercato sta per accendersi: Paratici a Firenze la prossima settimana ma il suo lavoro si vede già. Kean decisivo ma serve ancora di più: resta in debito con Firenze e la Fiorentina. Il Como vola: la differenza tra chi vuole fare calcio e chi no
Angelo GiorgettiIl tempo del Paraticismo: forza, scelte dure e fine delle ambiguità. Alzi la voce con i big e sia centrale in un club autorevole, non arrogante. Martinelli in prestito? Finalmente. Lazio incerottata, occasione da non perdere
