Chi saluta già: Richardson e non solo, per Dzeko occhio alla pista estera

vedi letture

Per la Gazzetta dello Sport ci sono almeno tre calciatori in casa Fiorentina che sono già ai saluti. Tutti colpi del recente passato viola già screeditati. Tra questi c’è Amir Richardson, che sembrava diretto al Nizza ma, secondo quanto riportato da L’Équipe, nelle ultime ore la trattativa tra i due club sarebbe in fase di rallentamento. È possibile che si tratti solo di una pista momentaneamente raffreddata, ma resta il fatto che il centrocampista è fuori dal progetto tecnico della Fiorentina e partirà in questa finestra di mercato.

Destinato a salutare, prosegue la rosea, anche Hans Nicolussi Caviglia: in questo caso il compito della Fiorentina sarà soltanto quello di interrompere in anticipo il prestito, visto che il cartellino è di proprietà del Venezia, titolato quindi a trattare con i club interessati, tra cui il Cagliari. Attenzione infine a Edin Dzeko, che lascerà la Fiorentina dopo pochi mesi e per il quale si stanno aprendo alcune piste all’estero.